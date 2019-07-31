SkyUp запустит еще три рейса из региональных аэропортов

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

"Осенью добраться в Тель-Авив прямыми рейсами можно будет дважды в неделю из Львова и Запорожья. В апреле мы планируем открыть рейс из Харькова в Тель-Авив. Цены сформируем позже, и они вас приятно удивят", - сообщил Альба.

Комиссия Госавиаслужбы на своем заседании 26 июля удовлетворила заявку SkyUp на регулярные полеты из Запорожья и Львова в Тель-Авив с частотой до трех раз в неделю.

27 декабря 2018 года комиссия одобрила запрос авиакомпании на выполнение регулярных рейсов Харьков-Тель-Авив с частотой два раза в неделю.

В настоящий момент SkyUp не выполняет регулярные рейсы из Украины в Израиль.

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