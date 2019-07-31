Рост ВВП еврозоны замедлился вдвое

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

ВВП зоны евро в апреле-июне вырос на 0,2% в квартальном выражении по сравнению с 0,4% за предыдущие три месяца и на 1,1% - в годовом выражении, свидетельствует первая предварительная оценка Eurostat.

Опрошенные экономисты ожидали роста ВВП на 0,2% в квартальном исчислении и на 1,0% - в годовом.

Инфляция также замедлилась до 1,1% в июле в годовом выражении по сравнению с 1,3% в июне, достигнув минимума за 17 месяцев.

"Мы ожидаем, что ЕЦБ отреагирует на это широкое ослабление экономики - которое, по нашему мнению, продолжится - путем дополнительного смягчения политики, включая возобновление скупки активов и снижение ставок", - сказал экономист Morgan Stanley Даниэль Антонуччи.

Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители и которую ЕЦБ тщательно анализирует при принятии решений о политике, также снизилась до 1,1% в июле с 1,3% в июне.

При этом уровень безработицы составил 7,5% - минимум за 11 лет.

Антонуччи сказал, что свежие данные дают ЕЦБ весомые основания для того, чтобы уже в сентябре инициировать новый пакет мер поддержки экономики. Следующее заседание регулятора состоится 12 сентября.

"Это, скорее всего, будет включать снижение депозитной ставки на 10 базисных пунктов до минус 0,50%, а также заявление или серьезный намек на то, что центральный банк возобновит скупку активов", - сказал он.

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