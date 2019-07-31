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31.07.19 17:53

Нацбанк разработал правила использования QR-кода для перевода денег

Национальный банк Украины (НБУ) одновременно с введением международного номера банковского счета IBAN разработал проект правил использования QR-кода для осуществления перевода средств.

Нацбанк разработал правила использования QR-кода для перевода денег

Национальный банк разослал проект правил банкам и небанковским учреждениям для ознакомления и ожидает их предложений к документу до 15 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Правилами определяются единые принципы использования QR-кода участниками безналичных расчетов для осуществления перевода средств и требования к реквизитам QR-кода, который будет способствовать удобству безналичных расчетов, упрощению оплаты счетов и обмена платежными реквизитами", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что использование QR-кода обеспечит возможность удобного заполнения платежных реквизитов клиентами банков для оплаты товаров и услуг, в том числе коммунальных, а также осуществления перевода средств со своего счета на счет другого физического лица.

Согласно предложенным правилам, QR-код может как формироваться средствами мобильного приложения, интернет-банкинга, системы "клиент-банк", так и быть распечатанным на бумаге (например, на инвойсе или платежном поручении).

"QR-код сегодня применяется для решения подобных задач во многих странах Европейского Союза, где клиенты банков имеют возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода в одно касание, используя мобильное приложение смартфона", – констатируют в НБУ.

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