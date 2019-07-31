Приток рабочих из Украины обеспечил Польше до 0,9% роста ВВП ежегодно, – СМИ

Такова оценка экономистов банка Citi Handlowy, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Всего польская экономика смогла получить благодаря работникам из-за рубежа в 2017 году - почти 1% роста.

По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% рост ВВП.

"Конечно, не так, чтобы общее предложение рабочей силы выросло только благодаря украинцам. В конце концов, произошло параллельное снижение уровня безработицы и рост профессиональной активности поляков. Однако 0,3-0,9% к росту ВВП на год дает приток рабочих из Украины", - говорят аналитики.

В то же время кадровики прогнозируют рост нехватки рабочей силы и призывают облегчить правила трудоустройства украинцев.

Экономисты Citi более оптимистичны. По их мнению, поток иммиграции уже начал ослабевать. Учитывая это, а также большее открытие Германии для новых мигрантов, в последующие годы можно ожидать уменьшения количества иностранных работников в Польше.

Однако, по их словам, риск внезапного оттока иммигрантов оценивается как низкий .

"Мы ожидаем сокращения количества работников, которые не являются из страны-члена ЕС, примерно на 5-10% в 2020 году", - подсчитывают эксперты.

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