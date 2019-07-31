"Укрэнерго" за полгода увеличило передачу электроэнергии на 2,7%

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Стоимость услуг по передаче электроэнергии за шесть месяцев возросла на 17,5% (на 467,128 млн грн) – до 3 млрд 132,695 млн грн.

"Укрэнерго" в январе-июне 2019 года сократило капитальные инвестиции на 43,4% (на 659,494 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 860,075 млн грн.

Общие расходы компании за этот период возросли на 14,9% (на 230,517 млн грн) – до 1 млрд 774,606 млн грн, в том числе расходы на ремонт – на 11,2% (на 10,64 млн грн), до 105,42 млн грн.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2018 году сократило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 0,5% (на 578,98 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 113 млрд 258,277 млн кВт-ч.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но вскоре будет преобразована в частное акционерное общество.

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