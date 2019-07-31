Сбор зерна нового урожая достиг 32 миллионов тонн, – Минагрополитики

Об этом говорится в сообщении Министрства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

пшеницы – 23,4 млн тонн с площади 5,8 млн га, или 85% к прогнозу, при урожайности 40,4 ц/га;

ячменя – 7,6 млн тонн с площади 2,3 млн га, или 87% к прогнозу, при урожайности 33,5 ц/га;

гороха – 576 тыс. тонн с площади 251 тыс. га, или 96% прогноза при урожайности 22,9 ц/га;

ржи – 175 тыс. тонн с площади 64 тыс. га, или 54% к прогнозу, при урожайности 27,4 ц/га;

овса – 108 тыс. тонн с площади 41 тыс. га, или 23% к прогнозу, при урожайности 26,2 ц/га.

Кроме того, озимого рапса собрано 3,0 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 97% к прогнозу, при урожайности 24,5 ц/га.

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