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31.07.19 17:44

Сбор зерна нового урожая достиг 32 миллионов тонн, – Минагрополитики

По состоянию на 31 июля украинские аграрии собрали 31,9 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 8,4 млн га, или 84% к прогнозу.

Сбор зерна нового урожая достиг 32 миллионов тонн, – Минагрополитики

Об этом говорится в сообщении Министрства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

Кроме того, озимого рапса собрано 3,0 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 97% к прогнозу, при урожайности 24,5 ц/га.

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