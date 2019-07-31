НАПК выделило партиям старой Верховной Рады еще 157 миллионов из госбюджета

Как сообщает пресс-служба ведомства, бюджетное финансирование получат шесть парламентских партий, передает БизнесЦензор.

В частности, "Народный фронт" получит 36,36 млн грн, "Европейская солидарность" (ранее – "Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") – 35,84 млн грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 12,23 млн грн, "ВО "Батькивщина" – 9,32 млн грн.

"Объединение "Самопомич" получит 32,16 млн грн, из которых 14,14 млн грн – за соблюдение гендерной квоты.

"Оппозиционный блок" в третьем квартале получит 30,98 млн грн, в том числе будут перечислены ранее не полученные партией средства за второй квартал из-за внутрипартийного конфликта.

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Как сообщалось, общая сумма государственного финансирования на 2019 года, которая будет распределена между политическими партиями, составляет 565,68 млн грн.

НАПК перечисляет средства на отдельные счета каждой партии ежеквартально. Право на государственное финансирование в 2019 году получили партии, которые на последних парламентских выборах в 2014 году получили не менее 5% голосов избирателей (прошли в Верховную Раду).

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