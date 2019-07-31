"Проминвестбанк" в первом полугодии получил 725 миллионов прибыли

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно отчетности финансово-кредитного учреждения, банку удалось увеличить чистую прибыль, в частности, за счет увеличения непроцентных доходов до 76,641 млн грн против убытка в 334,234 млн грн за аналогичный период прошлого года.

В то же время чистый процентный доход сократился на 43,7% – до 367,032 млн грн.

Активы банка за январь-июнь 2019 года сократились на 22,4% – до 10,710 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились на 36,8% – до 5,483 млрд грн.

Обязательства банка уменьшились на 34,8% – до 7,172 млрд грн, в то же время собственный капитал увеличился на 25,9% – до 3,538 млрд грн.

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 50,919 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (47,198 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 10 место среди 77 действующих банков.

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