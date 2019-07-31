Банк Ахметова увеличил прибыль на 27%

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Расходы банка на формирование резервов под кредитные убытки за 6 месяцев составили 117,8 млн грн (тогда как за аналогичный период прошлого года банк декларировал доход 40,6 млн грн за счет расформирования резервов).

Чистые процентные доходы после отчислений в резервы за указанный период составили 2,34 млрд грн (а январь-июнь 2018 года – 1,9 млрд грн).

Активы ПУМБ в первом полугодии выросли до 50,3 млрд грн (с 49,9 млрд грн на начало года), в том числе кредитный портфель – до 28,9 млрд грн (с 27,2 млрд грн в начале года).

На 1 июля банк все еще нарушал норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами: этот показатель составлял 55,62%, тогда как требование НБУ – не более 25%.

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Как сообщалось, чистая прибыль ПУМБ по результатам 2018 года составила 2 млрд грн, что в 2,8 раза превышает результат 2017 года и является рекордной прибылью в истории банка.

Чистый процентный доход ПУМБ по итогам 2018 года вырос на 1,1 млрд грн и составил 4,1 млрд грн. Чистый комиссионный доход банка в 2018 году увеличился на 27% и составил 1,5 млрд грн.

В 2018 году чистые активы ПУМБ составили 49,9 млрд грн. Портфель кредитов корпоративному бизнесу составил 14,4 млрд грн, кредиты частным лицам – 8,3 млрд грн.

Капитал банка в 2018 году увеличился на 31,5% и составил 6,3 млрд грн.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2019 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 8 место (59,32 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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