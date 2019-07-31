Зеленский утвердил упрощенное пересечение границы со Словакией для жителей 30 украинских сел

Об этом говорится в соответствующем указе президента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Утвердить соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о внесении изменений в соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о местном приграничном движении от 30 мая 2008 года" - говорится в тексте указа.

Изменения в соглашения были подписаны 16 апреля этого года в Братиславе во время визита премьера Владимира Гройсмана в Словакию.

Кроме расширения перечня пограничных населенных пунктов, изменения в соглашение также предусматривают увеличение до 90 дней срока пребывания.

Соглашение со Словакией о местном пограничном движении в редакции 2008 года предусматривает ее применение для жителей 280 сел на территории Украины и срок пребывания в 30 дней.

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