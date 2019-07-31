Исполнительная служба повторно выставила на продажу линию электропередач на "Сумское НПО". ФОТО

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

Высоковольтная линия электропередач ВЛ-330 кВт длиной 92,8 км, в состав которой входит 329 опор с вспомогательным оборудованием и оборудованием подстанций ячейки №5 и №6 ОРУ 330 ПС "Сумы-Северная", что находится на территории Сумской области.

ВЛ-330 находится по адресу: территория Липово-Долинского, Недригайловского, Лебединского и Сумского районов Сумской области.

Площадь земельных участков под опорами -13,95 тыс. кв. м.

Стартовая цена: 78,85 млн грн.

Дата проведения аукциона: 8 августа 2019 года.

Как сообщалось, указанный лот уже выставлялся на продажу в начале июля со стартовой ценой 92,77 млн грн.

На выставленное имущество наложен арест в рамках исполнительного производства №57084810.

Согласно судебному реестру, речь идет о взыскании долгов с ПАО "Сумское МНПО".

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С 23 апреля решением набсовета и.о. гендиректора предприятия назначен Владимир Лукьяненко, который с октября 2016 года по 9 апреля 2019 года был членом набсовета объединения, а с 10 апреля – первым заместителем гендиректора.

Напомним, в октябре 2018 году нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявлял, что группа "Энергетический стандарт" украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина еще не выплатила ему и Владимиру Лукьяненко более чем $300 млн по решению арбитража в Великобритании в корпоративном конфликте вокруг ПАО "Сумское НПО".

В октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года, который постановил "Энергетическому стандарту" выплатить более $305,8 млн Новинскому и Владимиру Лукьяненко-младшему.

Сумское НПО – один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.