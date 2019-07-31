ЕБРР может выделить "Кернелу" Веревского кредит на $80 миллионов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно информации на сайте банка, общая стоимость проекта – $300 млн (состоит из существующего и увеличенного финансирования оборотного капитала).

Решение по проекту может быть принято 4 сентября 2019 года, сейчас проект на стадии рассмотрения концепции.

Кроме того, в рамках другого проекта ЕБРР может выделить до $80 млн в форме участия в синдицированном кредите для финансирования потребностей в оборотном капитале "Кернела", что связано с закупкой, хранением, переработкой, транспортировкой масличных культур и продуктов растительного масла, а также с продажей на экспорт. Стоимость всего проекта оценивается в $390 млн.

Проект будет рассматриваться 4 сентября текущего года, сейчас он на стадии изучения.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Его вертикально интегрированная структура строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах – производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в октябре-декабре 2017 года увеличил свою долю с 38,13% до 39,47% (32,344 млн акций). Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Акции холдинга торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.

"Кернел" в третьем квартале 2019 финансового года получил $25,9 млн чистой прибыли против $39,1 млн чистого убытка за аналогичный период прошлого года, выручка компании в январе-марте выросла на 48% – до $802,5 млн, EBITDA сократилась на 24% – до $55,3 млн.

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