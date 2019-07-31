Наблюдательный совет "Приватбанка" избрал нового главу

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

Министр финансов Оксана Маркарова поздравила новый состав наблюдательного совета и новоизбранную главу и напомнила о необходимости достижения целей, заложенных в политике собственности и стратегии "Приватбанка".

"Приватбанк" должен быть стабилизирован, оздоровлен, развит и возвращен на рынок путем приватизации до 2022 года. И эта амбициозная цель выпадает для выполнения новому составу наблюдательного совета. Наша задача – сделать работу банка максимально подотчетной нашим владельцам: украинским налогоплательщикам, а будущую приватизацию – максимально прозрачной и эффективной", – подчеркнула Маркарова.

"Мы понимаем большие вызовы, стоящие перед нами, и уверены, что преодолеем их. Вместе с менеджментом банка мы готовы продолжать дальнейшую качественную трансформацию учреждения", – отметила Шэрон Искья.

Как сообщалось, 17 июля Кабмин назначил независимыми членами набсовета "Приватбанка" Себастьяна Шьонайх-Каролата, Ольгу Томаш и Романа Сульжика.

Ранее Кабинет министров вывел из состава наблюдательного совета "Приватбанка" независимых членов-иностранцев, которые вошли в него сразу после национализации финучреждения, в том числе возглавлявшего совет автора программы реформирования банковской системы Турции Энгина Акчакочу, управляющего партнера инвесткомпании Apollo Management Андреа Монетту и автора реформы финсектора в Ирландии Стивена Силиги.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял 5 июля в связи с тем, что указанные члены набсовета 13 июня отказались от повторного назначения в него, утвержденного распоряжением Кабмина от 22 мая.

Одновременно правительство распоряжением от 5 июля назначило в набсовет крупнейшего украинского банка Юлию Мецгер как представителя государства от президента. До этого назначения она была заместителем начальника отдела правового обеспечения банковской деятельности юридического управления "Укрэксимбанка", ранее возглавляла отдел корпоративного права ООО "Юридическая компания "Легальто".

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