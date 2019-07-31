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31.07.19 15:34

Зеленский ввел Данилюка и Верланова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Президент Украины Владимир Зеленский ввел секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

указ

Об этом говорится в указе президента №565/2019 от 31 июля 2019 года, передает БизнесЦензор.

"Ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики таких лиц: Верланова Сергея Алексеевича - председателя Государственной налоговой службы Украины; Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

25 июня 2019 года Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Нацсовет возглавил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

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