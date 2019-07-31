Зеленский назначил двух новых уполномоченных Антимонопольного комитета

Как передает БизнесЦензор, соответствующие указы №567/2019 и №566/2019 от 31 июля обнародованы на сайте главы государства.

Как сообщалось, согласно поданной электронной декларации, основным местом работы Натальи Буроменской в 2018 году было ПАО "ВФ Украины", входящее в состав международной группы оператора мобильной связи "МТС". Здесь она работала начальником договорно-правового отдела.

На парламентских выборах Буроменская выдвигалась в Верховную Раду по списку политической партии "Голос" (№85). Также владеет свидетельством адвоката. В год его получения, в 2012-м, была зачислена в кадровый резерв для государственной службы. Несколько раз была кандидатом на должность судьи.

Муж кандидатки – профессор Михаил Буроменский, в течение 1984-2016 годов работал в харьковском Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого, а в последние годы является профессором кафедры международного права в Институте международных отношений КНУ им. Шевченко.

Широкой общественности профессор известный как аудитор Национального антикоррупционного бюро. На эту должность его избрал Кабинет министров в 2017 году, хотя он не обладал опытом расследований коррупционных преступлений, как того требовал меморандум с МВФ. Тогда Буроменский обошел ряд известных практикующих кандидатов: федерального прокурора США Марта Борщ, руководителя ОЛАФ Джованни Кесслера, заместителя генерального инспектора США Роберта Сторча.

Ольга Нечитайло последние два года работала в BRDO под руководством Алексея Гончарука, который в мае был назначен президентом Владимиром Зеленским заместителем председателя Офиса президента.

По данным издания, в июне Гончарук и председатель АМКУ Юрий Терентьев провели встречу, после которой из АМКУ были уволены четыре госуполномоченных.

В BRDO Нечитайло является экспертом сектора энергетики, который возглавляет бывший работник НКРЭКУ Алексей Оржель.

До BRDO Нечитайло работала в АМКУ на должности главного эксперта отдела рынков электроэнергии Департамента исследований и расследований рынков ТЭК и ЖКХ Татьяны Кулешовой. Нечитайло участвовала в расследовании дела о рынке электроэнергии, по результатам которого АМКУ не признал монополистами ни ДТЭК, ни "Энергоатом".

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский уволил первого замглавы Антимонопольного комитета Марию Нижник, Ранее Зеленский также уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного. Также президент уволил Валерия Полюховича и Агию Загребельскую с должностей государственных уполномоченных АМКУ.

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