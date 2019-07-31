Совет бизнес-омбудсмена оценил результат от своей работы в 17 миллиардов

Об этом на пресс-конференции сказал бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Всего за время нашей деятельности с мая 2015 года финансовый эффект для бизнеса составил более 17 млрд грн", - сказал Шемета.

Он отметил, что во втором квартале 2019 года значительно сократилось количество обращений на неправомерные действия правоохранительных органов. Также уменьшилось количество жалоб от иностранных инвесторов и крупных предприятий.

По словам Шеметы, в топ-10 государственных органов, на которые жаловались чаще всего, как и раньше входит Государственная фискальная служба, Национальная полиция, местные органы власти, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции. Впрочем, Служба безопасности Украины недавно вообще исчезла из этой группы. Большинство обращений, поступивших в Совет бизнес-омбудсмена были от оптовых компании (22%), производителей (13%), девелоперов (11%), частных предпринимателей (11%), а также агробизнеса и горнодобывающей промышленности (9%).

Совет бизнес-омбудсмена в Украине был создан в декабре 2014 года согласно Меморандуму о взаимопонимании по поддержке украинской Антикоррупционной инициативы, заключенному между Кабинетом министров Украины, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской бизнес-ассоциацией, Федерацией работодателей Украины, Торгово-промышленной палатой Украины и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

Одной из ключевых целей Совета бизнес-омбудсмена является обеспечение эффективной и системной коммуникации бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления, а также государственными предприятиями. Бизнес-омбудсмен разрабатывает рекомендации государственным органам и применяет свой авторитет, чтобы рекомендации были осуществлены вовремя и в полной мере. Он также имеет право передать дело в Антикоррупционное бюро и привлечь внимание президента или премьер-министра к рассмотрению дела.

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