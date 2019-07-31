Мировые авиакомпании нарастили перевозки пассажиров на 7%, – IATA

Об этом сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Цифры близки к прогнозу организации, сделанному в конце 2017 года: пассажиропоток ожидался в объеме 4,3 млрд человек, динамика - на уровне плюс 6%.

Занятость кресел, по данным IATA, составила рекордные 81,9%.

Самая большая доля рынка перевозок по-прежнему у авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона - 37,1% (1,6 млрд пассажиров, рост к 2017 году на 9,2%), второе место с долей 26,2% занимают европейские компании (1,1 млрд пассажиров, +6,6%), третье, с долей 22,6%, - североамериканские (989,4 млн пассажиров, +4,8%).

IATA также отмечает продолжающееся развитие лоукост-сегмента: 52 из 290 авиакомпаний-членов ассоциации классифицируют себя именно как лоукостеры.

Крупнейшим авиационным альянсом по итога 2018 года остался Star Alliance (доля рынка - почти 22%), за ним следуют SkyTeam (18,8%) и oneworld (15,4%).

Гендиректор IATA Александр де Жуниак, процитированный в сообщении, отметил важность перехода отрасли на ограниченный выброс углерода.

"С 2020 года мы будем ограничивать рост выбросов углерода. И к 2050 году мы сократим выбросы до половины уровня 2005 года. Эта амбициозная цель нуждается в государственной поддержке", - заявил глава организации.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram