Доллар на межбанке впервые за три года упал ниже отметки 25 грн/$

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Нацбанк рассчитывает справочный курс гривни к доллару США ежедневно по итогам проведенных на 12:00 сделок на межбанковском валютном рынке.

Как уточнил заместитель председателя правления "Первого инвестиционного банка" Владислав Кравец, в среду межбанк открылся котировками 24,95-24,98 грн/$, к середине торгов они составили 25,075-25,115 грн/$, передает Интерфакс-Украина.

По мнению банкира, устойчивый тренд на укрепление курса гривни, обусловленный ростом вложений нерезидентов в гривневые ОВГЗ, в ближайшей перспективе продолжится.

"Сезонный рост поступлений валютной выручки от экспорта сельхозпродукции не вышел за рамки тех показателей, которые были в прошлом или позапрошлом году, поэтому основной драйвер нынешнего укрепления курса гривни – это приток иностранных инвестиций в гривневые ОВГЗ. В ближайшее время укрепление курса гривни продолжится. Ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС и ЕЦБ в ответ на замедление экономического роста будет стимулировать приток средств инвесторов на развивающиеся рынки, в том числе в Украину. Если НБУ не будет активно абсорбировать в резервы излишки валюты с рынка, то курс гривни будет в ближайшее время стремиться к отметке 24 грн/$", – отметил банкир.

С начала года курс гривни укрепился почти на 10%, в том числе за последнюю декаду – почти на 4%.

В последний раз гривня была ниже отметки 25 грн/$ 12 августа 2016 года.

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