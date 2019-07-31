Украинская "дочка" американского Citibank увеличила прибыль в полтора раза

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Активы банка по сотоянию на 1 июля сократились до 24,16 млрд грн (с 24,83 млрд грн в начале года), в том числе кредитный портфель – до 5,48 млрд грн (с 7,15 млрд грн), портфель депозитных сертификатов НБУ – до 6 млрд грн (с 8,26 млрд грн).

В то же время портфель ОВГЗ в собственности банка вырос до 2,54 млрд грн (с 675 млн грн).

"Ситибанк" основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.

Крупнейшими акционерами кредитно-финансового учреждения на 1 января 2019 года являлись Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International LLC (33%).

По данным НБУ, "Сититбанк" в 2018 году получил 1,41 млрд грн чистой прибыли.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram