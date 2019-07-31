Чистая прибыль "Укрнафты" упала в 113 раз

Об этом говорится в финансовом отчете компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Чистый доход компании за указанный период сократился на 17,2% (на 2,88 млрд грн) – до 13,88 млрд грн.

В то же время административные расходы за этот период выросли на 33,4% (на 208,5 млн грн) – до 831,7 млн грн, расходы на сбыт – на 17% (на 124,8 млн грн), до 850,5 млн грн, другие операционные расходы – на 6,1% (на 328,4 млн грн), до 5,7 млрд грн.

В отчете компании указано, что при добыче нефти во втором квартале на уровне 380 тыс. тонн реализовано было всего 13 тыс. тонн на сумму 157,2 млн грн (без НДС).

В то же время, по данным УМВБ, во втором квартале на бирже было продано 387 тыс. тонн нефти на сумму 5,2 млрд грн (без НДС).

По данным отчета, при добыче газа во втором квартале 287 млн куб. м продано было 191,5 млн куб. м на сумму 1 млрд грн (по 5 260 грн за тыс. куб. м без НДС).

По данным УМВБ, средневзвешенная цена реализации нефти "Укрнафтой" в первом полугодии составила 12 829 грн за тонну (без НДС), что на 1% ниже чем за аналогичный период 2018 года (13 018 грн/т).

В первом полугодии 2019 года было продано 683,3 тыс. тонн (включая ресурс СД) на сумму 8,77 млрд грн (без НДС). За аналогичный период 2018 года было продано 732 тыс. тонн на 9,53 млрд грн. (без НДС).

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Как сообщалось, на своей последней пресс-конференции в этой должности в конце апреля глава правления ПАО "Укрнафта" Марк Роллинс заявил, что ПАО "Укрнафта" и Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта") пересмотрели принципы взаимоотношений и договорились о толлинговой модели взаимодействия (переработка сырья на давальческих условиях).

Перед этим, 17 апреля, не состоялся уже пятый из восьми назначаенных с начала года аукционов по продаже нефти АО "Укрнафта" на "Украинской межбанковской валютной бирже" (УМВБ) из-за неявки покупателя. Стартовая цена нефти на аукционах определяется с учетом мировых котировок.

После того, как правительство в 2015 году отменило все скидки и понижающие коэффициенты к стоимости украинской нефти, "Укртатнафта" регулярно саботировала аукционы "Укрнафты". Ресурс выкупался на дополнительных торгах и почти всегда по более низкой цене, чем выставлялась изначально. Несмотря на срыв аукционов, в итоге "Приват" получает все 100% добытого "Укрнафтой" нефтяного сырья.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, – около 42% акций.

ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" 30 марта на собрании акционеров проголосовали за досрочное прекращение с 30 апреля 2019 года полномочий главы правления Марка Роллинса и избрание временно исполняющего эти обязанности Олега Геза, а также обновили набсовет с включением в него независимых членов.

Как отмечает отраслевое издание enkorr, Олег Гез пришел в "Укрнафту" в 2016 году и является креатурой представлявшего группу "Приват" Феликса Лунева, курирующего коммерческий блок компании. Ранее Гез длительный период работал непосредственно под руководством Лунева в группе компаний ТНК и ТНК-ВР в Украине.

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