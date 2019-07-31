Совет бизнес-омбудсмена возглавит бывший мэр Варшавы

Об этом сообщил действующий бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Вчера на заседании совета была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенцицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого", – сказал Шемета.

По его словам, Свенцицкий приступит к работе уже этой осенью, в то время как сам Шемета уже закончит свою деятельность в Украине.

Как сообщалось, в марте Совет бизнес-омбудсмена объявил о начале приема заявок от потенциальных кандидатов на должность бизнес-омбудсмена.

Ранее стало известно, что бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета не будет продлевать свой контракт, который истекает в мае 2019 года. Позже он сообщил, что согласился остаться на должности до конца октября.

Напомним, Кабинет министров образовал совет бизнес-омбудсмена 3 декабря 2014 года. В декабре того же года бизнес-омбудсменом был назначен Альгирдас Шемета.

Шемета – литовский и европейский политик, бывший министр финансов Литвы, занимал должность еврокомиссара по вопросам бюджета и финансовому планированию в 2009-2010 годах, а в 2010-2014 годах – по налогообложению, таможенному союзу, аудиту и борьбе с мошенничеством.

Как известно, Совет бизнес-омбудсмена Украины был образован в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по поддержке украинского антикоррупционной инициативы, заключенным между Кабинетом министров, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской бизнес ассоциацией, Федерацией работодателей, Торгово-промышленной палатой и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен рассматривает жалобы относительно проявлений коррупции и любых других нарушений законных интересов предпринимателей органами государственной и муниципальной власти, предприятиями под их управлением и отдельными чиновниками. Совет бизнес-омбудсмена представляет и защищает интересы бизнеса в государственных органах.

19 февраля пресс-служба бизнес-омбудсмена сообщила о том, что нынешний бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета не планирует оставаться в этой должности после того, как в мае этого года истечет срок действия его контракта.

Шемета занимает данный пост с декабря 2014 года, до этого он занимал должность еврокомиссара по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством.

Совет бизнес-омбудсмена Украины был образован в декабре 2014 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по поддержке украинской антикоррупционной инициативы, заключенным между правительством Украины, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской Бизнес Ассоциацией, Федерацией работодателей Украины, Торгово-промышленной палатой Украины и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.