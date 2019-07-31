Кабмин обнародовал постановление о расширении пошлин на импорт автогаза из России

Постановление №678 от 24 июля, которым вносится изменение в постановление недельной давности №624, обнародовано в газете "Урядовый курьер", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, если ранее спецпошлина распространялась только на СУГ с кодом 2711121100 (пропан как топливо с чистотой не менее 99%), то теперь она расширена на 2711121900 (пропан для других целей с чистотой не менее 99%), 2711129400 (пропан для других целей чистотой от 90% до 99%), 2711129700 (пропан для других целей), 2711131000 (бутан для специфических процессов переработки), 2711139100 (бутан для других целей чистотой от 90% до 95%), 2711139700 (бутан для других целей), 2901100010 (бутан, изобутан).

"В случае невозможности достоверного установления страны происхождения товаров, на которые применяется специальная пошлина, такие товары отпускаются в свободный оборот на таможенной территории Украины при условии уплаты специальной пошлины по определенным этим пунктам ставкам", – уточняется в документе.

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Как сообщалось, по оценке аналитической группы "А-95", в исходном постановлении Кабинета министров №624 от 17 июля о введении специальных пошлин на импорт российского дизтоплива и автогаза был указан только один код сжиженного газа УКТВЭД 2711 12 11 00, по которому импортируется только около 1% от общего объема этого вида топлива, поставляемого из России в Украину.

Специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа и увеличится до 4% с 1 октября 2019 года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Напомним, поставки дизтоплива из России в 2018 году обеспечили 40% украинского рынка – 2,6 млн тонн. В первом полугодии 2019 года поставки выросли на 23,2%, до 1,38 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, а доля в балансе рынка до 44%.

Основным каналом поставки дизтоплива на украинский рынок является нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс" (украинский участок нефтепродуктопровода Самара–Западное направление), который связывают с окружением Виктора Медведчука.

В 2017 года импорт по трубопроводу составил 1,83 млн тонн (30% баланса), в 2018 году – 2,42 млн тонн (37% баланса), за 6 месяцев 2019 года – 1,26 млн тонн (40%).

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