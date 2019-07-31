"Мироновский хлебопродукт" Косюка продает ферму по производству фуа-гра

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже в среду, активы фермы, которые составляют менее 0,5% активов группы MХП, в настоящее время предлагаются к продаже.

"МХП считает, что производство фуа-гра не соответствует стратегии и политике компании", - говорится в сообщении.

По данным МХП, в 2018 году на фабрике было произведено печени – 104 тонн, мяса и субпродуктов – 797 тонн. При этом 27% продукции было экспортировано.

"Мироновский хлебопродукт" - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556 млрд.