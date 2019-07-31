"Нафтогаз" оценил убыток от потери активов в Крыму в $5,2 миллиардов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Группа Нафтогаз просит Трибунал обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долл. США. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года", - сообщает "Нафтогаз".

Трибунал уже признал, что РФ нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму. Трибунал решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

"Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против Российской Федерации в октябре 2016 года на основании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ "О поощрении и взаимной защите инвестиций".

Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года.

Арбитраж против РФ начато по совместному заявлению НАК "Нафтогаз Украины" и 6 предприятий Группы Нафтогаз – ГАО "Чорноморнафтогаз", АО "Укртрансгаз", ООО "Ликво", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", ДК "Газ Украины".