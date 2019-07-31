Dragon Capital купила торговый центр Smart Plaza Obolon в Киеве.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Dragon Capital сообщает БизнесЦензор.

Площадь ТРЦ составляет 13 тысяч квадратных метров. Стоимость сделки не разглашается.

Торговый центр Smart Plaza Obolon с общей арендной площадью более 9 тыс. кв. м. расположен со станцией метро "Минская". Открытие ТРЦ состоялось в январе 2019 года. Якорными арендаторами объекта является "Сильпо", Comfy, KFC и "Евразия".

"Торгово-развлекательный центр Smart Plaza Obolon станет пятым в целом и третьим в Киеве объектом в нашем портфеле торговой недвижимости, общая площадь которого уже превысила 170 тыс.кв.м", - комментирует сделку Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital.

Как сообщал БизнесЦензор, Львов продал ООО "Драгон капитал консалтинг" через систему ProZorro нежилые помещения по адресу площадь Рынок, 19, 20 и 21 за 116 млн грн.

Группа компаний Dragon Capital с 2015 года Dragon Capital приобрела 22 объекта недвижимости общей площадью 620 тыс. кв. м в разных сегментах.