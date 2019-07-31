JKX Коломойского и Хомутынника увеличила чистую прибыль на 15,8%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как отмечается в отчете компании на Лондонской фондовой бирже в среду, повышение прибыльности связано с увеличением выручки на 6,8% – до $45,3 млн при увеличении объемов запасов, что позволило компенсировать такой фактор, как снижение цен на газ в Украине.

"Наш уровень добычи вырос в результате продолжающихся инвестиций в наши месторождения в соответствии с планами развития, которые мы изложили в годовом отчете за 2018 год", – указано в комментарии совета директоров компании.

Руководство компании отметило, что в начале июля добилось признания в Украине международного арбитражного решения, вынесенного в пользу компании в 2017 году, и хотя вердикт Киевского апелляционного суда может быть обжалован до середины августа в Верховном суде, JKX в настоящее время стремится к исполнению международного арбитража на $12 млн в ее пользу.

Генеральный директор ПГНК, украинской "дочки" JKX, Виктор Гладун добавил, что из-за понижения цен компания увеличила запасы почти до 25 млн куб. м в конце июня.

"Мы намерены продавать его в четвертом квартале, так как цена продажи газа в Украине обычно выше после начала отопительного сезона", – пояснил гендиректор ПГНК.

Гладун также указал на рост объемов добычи нефти, который в июле превысил 1400 баррелей в сутки. По его словам, на цены на нефть в Украине влияет динамика мировых цен и циклические местные локальные факторы, поэтому компания динамично меняет объем запасов нефти. Если в конце июня у ПГНК было около 46 тыс. баррелей запасов, то теперь они сократились примерно на треть.

JKX уточняет, что ее продажи в Украине в первом полугодии выросли на 11,7% – до $37,1 млн, в том числе газа - на 16,5%. до $24,7 млн, нефти – на 5,6%, до $9,4 млн, сжиженного газа – на 11,5%, до $2,9 млн.

В России продажи снизились на 11,5% – до 48,1 млн, в том числе газа – на 11.4%, до $7,8 млн.

Инвестиции компании в первом полугодии составили $8,5 млн в Украине и $3,5 млн в России.

Как сообщалось, JKX в первом полугодии 2019 года вышла на среднесуточную добычу в 10,132 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (boepd), что на 16,1% превышает средний показатель первого полугодия 2018 года. В Украине в январе-июне-2019 добыча выросла на 48,6% к январю-июнь-2018 – до 5,188 тыс. boepd, в том числе газа – на 56,9%, до 725 тыс. куб. м в сутки, нефти и конденсата – на 19%, до 919 boepd.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Крупнейшими акционерами JKX на 29 марта этого года были Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd – 11,45% и Interneft Ltd – 6,16%.

Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.

JKX в 2018 году получила чистую прибыль в размере $15,26 млн по сравнению с чистым убытком $17,66 млн годом ранее, это была первая прибыль по итогам года впервые с 2013 года. Ее выручка увеличилась на 24,4% – до $92,87 млн благодаря более высоким ценам продажи продукции в Украине.