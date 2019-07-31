БизнесЦензор

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31.07.19 09:30

Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Реал Банка" Курченко

Фонд гарантирования вкладов Украины завершил ликвидацию ПАО "Реал Банк", которое связывают с беглым Сергеем Куренко.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования сообщает БизнесЦензор.

В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о прекращении деятельности "Реал Банка" как юридического лица.

"Реал банком" владели бизнесмен Сергей Курченко и компании "Семьи" беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Фонд гарантирования вкладов физических лиц в мае 2014 года начал ликвидацию "Реал банка" на основании решения НБУ.

В рамках расследования дела о преступной организации под руководством беглого бизнесмена Сергея Курченко в части завладения 787,39 млн грн Национального банка Украины и 5,91 млрд грн ПАО "Реал банк" несколько топ-менеджеров банка получили условные сроки.

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