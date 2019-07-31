Sony пригрозила повысить цены на PlayStation из-за торговой войны США и Китая

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По его словам, о возможном росте цен компания предупредила правительство США. "Увеличение тарифов на китайские товары в сфере электроники в конечном счете нанесет ущерб самим Соединенным Штатам", — заявил Тотоки.

Окончательное решение о повышении цен компания еще не приняла. Сейчас в Sony изучают различные варианты реагирования на рост тарифов, в том числе "и возможность возложить часть бремени на потребителей", сказал Тотоки.

Сейчас китайские компании, работающие с Sony, выпускают большую часть деталей для производства игровой приставки, отмечает газета.

Ранее Sony сообщила о планах представить консоль следующего поколения уже к 2020 г.