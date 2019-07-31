БизнесЦензор

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31.07.19 08:42

Sony пригрозила повысить цены на PlayStation из-за торговой войны США и Китая

Японская компания Sony может повысить розничные цены в США на игровые приставки PlayStation, если Вашингтон продолжит вести политику повышения тарифов на детали, используемые в производстве консолей в Китае, пишет The Wall Street Jounal со ссылкой на финансового директора корпорации Хироки Тотоки.

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Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По его словам, о возможном росте цен компания предупредила правительство США. "Увеличение тарифов на китайские товары в сфере электроники в конечном счете нанесет ущерб самим Соединенным Штатам", — заявил Тотоки.

Окончательное решение о повышении цен компания еще не приняла. Сейчас в Sony изучают различные варианты реагирования на рост тарифов, в том числе "и возможность возложить часть бремени на потребителей", сказал Тотоки.

Сейчас китайские компании, работающие с Sony, выпускают большую часть деталей для производства игровой приставки, отмечает газета.

Ранее Sony сообщила о планах представить консоль следующего поколения уже к 2020 г.

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