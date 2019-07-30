Зеленский назначил советником бышего владельце клиники "Борис"

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №564/2019 от 30 июля опубликован на сайте главы государства.

Михаил Радуцкий – №18 в избирательном списке партии "Слуга народа". Он известен, как основатель частной клиники "Борис".

Как сообщалось, в мае Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение на приобретение кипрской компанией Satumco Limited (группа "Добробут") более 50% в уставном капитале ООО "Борис".

Сеть медицинских центров "Добробут" через кипрскую Satumco Limitedпринадлежит инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы и совладельцу сети магазинов "Люксоптика" Олегу Калашникову. Они приобрели "Добробут" в 2014 году у бизнесмена и депутата БПП Руслана Демчака.

Бенифициарными собственниками ООО "Борис" в госреестре до этой сделки были указаны Михаил Радуцкий, Лев Хлявич, Алла Кармалит, киприот Стеллиос Йордамлис.

Подробнее о собственниках медицинского бизнеса читайте в материале БизнесЦензор: Кому принадлежат частные клиники Украины

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