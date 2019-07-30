Четверть россиян пожаловались на ухудшение материального положения

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного российским Фондом "Общественное мнение" (ФОМ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В то же время 67% опрошенных ответили, что их благосостояние за этот срок практически не изменилось. Позитивные изменения в своей жизни увидели лишь 8% граждан РФ.

При этом 12% респондентов признались, что денег не хватает на еду. Каждый четвертый ответил, что средств хватает на питание, но не на одежду.

В целом, каждый десятый россиянин (11%) оценивает свое нынешнее материальное положение, как хорошее, 60% – как среднее, и 28% участников опроса, как плохое.

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При этом 39% россиян не ждут каких-либо изменений в ближайший год для своего материального положения, 22% рассчитывают его изменить в лучшую сторону, и 18% полагают, что станет хуже.

Опрос был проведен 14 июля 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.

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