В Украине создали Telegram-бота для мониторинга входящих платежей

Об этом сообщил сооснователь сервиса Андрей Хорсев, передает БизнесЦензор со ссылкой на AIN.
"Опенманибот" сообщает собеседникам в мессенджере, пришли ли деньги на счет.
"Это инструмент для менеджеров, продажников и бухгалтеров, чтобы они не мучилась вопросом: "Денюжка зашла?", - отмечает Хорсев.
Чтобы начать пользоваться "Опенманибот", пользователю нужно установить "Автоклиент" в "Приват24" и добавить его ID и токен в чат-бот. Сейчас "Опенманибот" работает с "Приватбанком", но команда создатели рассматривают возможность работать и с другими банками.