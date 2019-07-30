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30.07.19 19:16

Wizz Air отменил 50 рейсов из Киева за две недели

Лоукостер Wizz Air за последние две недели с 16 по 30 июля отменил около 50 вылетов из Киева.

Wizz Air отменил 50 рейсов из Киева за две недели

Об этом свидетельствует информационное табло аэропорта "Киев им. Сикорского" ("Жуляны"), передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

В среднем каждый день отменялись от двух до четырех рейсов из украинской столицы.

Изменения затронули вылеты по 17 направлениям в Европу: в Берлин, Биллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Вену, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краков, Ларнаку, Мемминген, Ригу, Франкфурт.

Как сообщалось, ранее Wizz Air заявил об отмене части рейсов по указанным 17 направлениям в более поздний период – с 3 по 20 августа. Общий объем анонсированного сокращения частоты составляет 24 рейса в неделю.

Подобные действия в Wizz Air ранее объяснили операционными причинами из-за задержки с поставкой самолетов.

С пассажирами, купившими билеты через сайт Wizz-Air, чьи рейсы отменены, в авиакомпании пообещали связаться, проинформировать об изменениях и предложить несколько опций.

Среди них возможность бесплатного перебронирования билета на тот же маршрут, но другую дату или изменение маршрута, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы Wizz Air.

Маршрутная сеть Wizz Air из Киева включает 30 направлений в страны Европы. Провозные емкости на украинских маршрутах лоу-коста в 2019 году составят около 2,6 млн кресел.

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