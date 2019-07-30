Евросоюз определил трех кандидатов на пост главы МВФ, – FT

Об этом пишет Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министерство финансов Франции, возглавляющее переговоры о кандидатах от лица ЕС, включило в список пятерых человек, но не сумело достичь консенсуса в отношении кандидатур. В результате из списка были вычеркнуты нынешний председатель Еврогруппы португалец Марио Сентено и министр экономики и бизнеса Испании Надя Кальвиньо.

Теперь в числе кандидатов остались бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева и глава центрального банка Финляндии Олли Рен.

Французское министерство финансов опровергло информацию о том, что решение об исключении из списка Сентено и Кальвиньо уже принято.

"Обсуждения продолжаются", - заявил представитель главы ведомства Брюно Ле Мэра.

МВФ дал странам срок для выдвижения своих кандидатов до начала сентября. Исполнительный совет фонда планирует завершить процесс поиска кандидатов на пост главы МВФ до 4 октября 2019 года.

Ранее в этом месяце МВФ принял отставку с 12 сентября 2019 года Кристин Лагард, сложившей с себя полномочия главы фонда после ее выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка. Исполняющим обязанности директора фонда в переходный период останется Дэвид Липтон.

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