БизнесЦензор

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30.07.19 18:18

Доллар по 25: официальный курс гривни обновил трехлетние максимумы

Национальный банк установил на среду, 31 июля, курс гривни на уровне 25,0855 грн/$, укрепив его еще на 17 копеек.

Доллар по 25: официальный курс гривни обновил трехлетние максимумы

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, последний раз курс гривни превышал этот уровень в августе 2016 года.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 10 копеек – до 27,98 грн за евро, что является минимальным значением с августа 2016 года.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 25,035 грн/$ с 25,2275 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,02-25,05 грн/$.

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