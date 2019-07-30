Минфин разместил облигации на 17 миллиардов, в очередной раз снизив ставки (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Сроки – дольше! Ставки заимствований снова снижены!", – отметила Маркарова.

Глава Минфина отметила, что с учетом размещения во вторник годовой план госзаимствований выполнен на 76,5%.

В частности, в ходе аукциона удалось понизить ставки по всем выпускам на 0,2-0,5 процентных пункта (п.п.), а по двухлетним бумагам ставка отсечения упала на 1 п.п. – до 16,75%.

По данным Минфина, самые длинные, 5,5-летние ОВГЗ, были размещены по средневзвешенной ставке 15,45% при ставке отсечении 15,5% годовых, что на 0,39 п.п. и 0,35 п.п. ниже ставок на подобном аукционе три недели назад, отмечает Интерфакс-Украина.

Спрос на самые "короткие" бумаги упал до 20,1 млн грн (по номиналу), на шестимесячные – до 434 млн грн, тогда как по двенадцатимесячным бумагам он составил 1,85 млрд грн при установленном Минфином ограничении предложения в 0,5 млрд грн.

Кроме того, продавец отклонил 13 из 45 заявок на покупку двухлетних облигаций на общую сумму 0,73 млрд грн по ставкам до 17,55% и 4 заявки на покупку 5,5 летних облигаций на общую сумму 1 млрд грн.

Как указывает агентство, с учетом этих аукционов номинальный объем выпуска 5,5 летних бумаг с погашением в феврале 2025 года достиг 20,35 млрд грн, или свыше $0,8 млрд, что дает Минфину основания начать переговоры о включении этой бумаги в состав индексных, объем выпуска которых составляет $1-1,5 млрд.

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