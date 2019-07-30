ТРЦ Lavina Mall сократил чистую прибыль вдвое

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход вырос на 32% – до 418,2 млн грн.

Валовая прибыль незначительно снизилась на 0,3% и составила 195,4 млн грн, операционная прибыль снизилась на 8%, до 247,7 млн грн.

Непокрытый убыток ООО "ТРЦ Лавина" снизился на 37,7% – до 153,1 млн грн.

Долгосрочные обязательства возросли на 8,2% – до 2,289 млрд грн, текущие –0,6%, до 1 млрд 12 млн грн.

ООО "ТРЦ Лавина" создано в 2013 году. Основной деятельностью является сдача в аренду и эксплуатацию собственного и арендованного имущества.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, единственным участником ООО "ТРЦ Лавина" на 30 июля 2019 года выступает компания "Иксория Бизнес Лимитед". Конечным бенефициаром указан Томс Пер Андрес (Швеция), тогда как по состоянию на третий квартал 2017 года бенефициаром являлся Вагиф Алиев.

Уставный капитал ООО составляет 359 млн грн.

Как сообщалось, в конце апреля 2019 года девелопер и инвестор ТРЦ Lavina Алиев заявил о намерении до осени 2019 года купить ТРЦ Ocean Plaza.

Алиев в настоящее время реализует в Киеве ряд проектов строительства ТРЦ, в частности ТРЦ Blockbuster и ТРЦ Ocean Mall.

Открытие крупнейшего в Украине ТРЦ Lavina Mall общей арендуемой площадью 127 тыс. кв. м с крытым развлекательным парком "Галактика" состоялось в начале декабря 2016 года.

Девелопером ТРЦ Lavina Mall выступил строительный концерн ООО "Мегалайн" (Megaline, Киев).

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