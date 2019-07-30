Аэропорт "Борисполь" закупил пожарные машины по 28 миллионов за штуку

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 года поставят два аэродромные пожарные автомобиля Rosenbauer Panther 6×6 new производства австрийской фирмы Rosenbauer International AG в 2019 году с двигателем Евро 5 фирмы Volvo Penta AB (Швеция) по 956 тыс. евро или 28,03 млн грн за штуку.

Автомобили должны иметь запас огнетушащих веществ 14,1 тыс. л, а именно 12,5 тыс. л воды, 1,5 тыс. л пенообразователя и 225 кг сухого химического порошкообразного вещества. Также они будут оснащены основным поворотным лафетным стволом, бамперной турелью, съемной системой пеноукладки на взлетно-посадочную полосу при посадке без шасси, системой самогашения, ручным барабаном быстрого реагирования, лестницами и другим пожарным инвентарем.

Гарантийный срок на автомобиль составляет два года, а на цистерны – двадцать лет.

Цена сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,96 млн евро.

Швейцарская THG Technik Handels Gesellschaft AG во главе с Генри Кайлом владеет ООО "Фолгат-Сервис". Последнее ранее принадлежало Дмитрию Крылову, который также владел ООО "Фолгат ФТК" с нынешними владельцами Александрам Гринем и Игорем Подрезой.

В 2014 году АМКУ оштрафовал "Фолгат ФТК" и ООО "БМС Техно" за тендерный сговор, но впоследствии суд признал это решение админколегии недействительным из-за недоказанности обстоятельств.

С 2018 года победитель получил подрядов "Борисполя" и ГосЧС Львовской области на 92,37 млн грн.

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Сейчас единственным конкурентом с таким же автомобилем от "Rosenbauer" была компания Prestige Security Services AG (Швейцария) во главе с Томасом Хенце, причем никто не снижал цену в ходе аукциона. В 2017 году соперник выиграл единственный подряд "Борисполя" по поставке детекторов взрывчатых веществ на 225 тыс. евро, или 7,49 млн грн.

ООО "Пост-01" жаловалось в АМКУ на ряд технических требований, которые, по его мнению, были выписаны под производителя "Rosenbauer". В частности речь шла о наличии системы стабилизации автомобиля при возможности опрокидывания (RSC). Однако заказчик заявил, что производители пожарных автомобилей не производят такие системы самостоятельно, а устанавливают чужие, поэтому ничто не мешает производителю ее установить. Также он предоставил письма от двух компаний "Bais" и "Zimag" о том, что они могут изготовить автомобили согласно требованиям тендера. Учитывая это, админколегия не удовлетворила жалобу из-за недоказанности дискриминации.

ООО "Компания Титал" и ФЛП Чепко Николай Николаевич тоже жаловались в АМКУ на дискриминацию, но фирма отозвала жалобу из-за неприемлемых для нее условий оплаты на тендере, а предприниматель не обосновал наличие нарушения своих прав и интересов.

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