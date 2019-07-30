Киевский метрополитен откажется от зеленых карточек метро

Об этом сообщила пресс-секретарь предприятия Наталья Макогон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Хмарочос.

Если жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября, то "зеленые карты" еще некоторое время будут действовать. Конкретные сроки в метрополитене пока не называют.

Как сообщается, карточки метро уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции "Теремки".

"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. (Карты метро) не продаются, проходить еще можно. Сейчас пока переходный период, все инструменты работают", – сообщила Макогон.

Жетоны полностью прекратили использовать в отдельных вестибюлях станций метро Позняки, Теремки, Ипподром, Нивки и Кловская.

В Киевской городской государственной администрации объявили, что 31 октября город официально перейдет на е-билет. Оплатить проезд можно будет разовыми билетами с QR-кодами и Kyiv Smart Card. Последняя, в отличие от "зеленой карты" метро, стоит 50 грн и эта стоимость не возвращается.

КП "Киевский метрополитен" закупит 150 "автоматизированных рабочих мест кассиров", которые будут продавать карты.

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