Нижнеднепровский трубопрокатный завод Пинчука получил за полгода 2 миллиарда прибыли

Согласно промежуточному отчету компании, чистый доход за этот период вырос на 8,3% – до 7,64 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Нераспределенная прибыль к концу первого полугодия 2019 года составила 2,18 млрд грн.

По данным "Национального депозитария Украины" на четвертый квартал 2018 года, в собственности ООО "Интерпайп Украина" находилось 12,09% его акций, кипрских Saleks Investments Limited – 60% и Interpipe Limited – 21,84%.

В свою очередь, по данным на первый квартал 2019 года, в собственности ООО "Интерпайп Украина" находится 12,09% его акций, кипрских KLW Limited – 60% и Interpipe Limited (Кипр) – 21,84%.

Согласно информации на сайте компании, KLW – колесный бренд "Интерпайпа". KLW объединяет продажи железнодорожных колес компании на всех стратегических рынках.

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Как сообщалось, "Интерпайп НТЗ" в 2018 году нарастил чистую прибыль в 3,3 раза по сравнению с предыдущим годом – до 1,03 млрд грн с 313,4 млн грн годом ранее.

За год "Интерпайп НТЗ" нарастил текущие обязательства на 19,6% – до 17,44 млрд грн, при этом долгосрочные обязательства возросли на 12,4% – до 511,83 млн грн. В то же время дебиторская задолженность увеличилась на 31,6% – до 13,64 млрд грн.

"Интерпайп НТЗ" производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 мм. Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн в год.

"Интерпайп" – международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

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