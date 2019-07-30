ФГИ планирует передать в аренду 13 объектов в аэропорту "Борисполь"

Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Размещение банкоматов, точек продаж, отделение банка, прокат автомобилей, офисные помещения и обустройство зала ожидания пассажиров бизнес-класса", - написал Трубаров.

Также Фонд предлагает в аренду 4 объекта в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого для размещения кафе, пункта аренды автомобилей и станции по техническому обслуживанию воздушных судов.

Заявки от инвесторов принимаются в течение 10 дней со дня публикации объявления в газете "Ведомости приватизации".

"Поэтому, уважаемые инвесторы, не пропустите завтрашний номер газеты, в котором еще много интересных объектов аренды, так и малой приватизации", - подытожил Трубаров.

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