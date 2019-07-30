Новым членом Антимонопольного комитета может стать топ-менеджер Vodafone

Об этом свидетельствуют данные реестра Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Основным местом работы Буроменской в 2018 году было ПАО "ВФ Украины", входящее в состав международной группы оператора мобильной связи "МТС". Здесь она работала начальником договорно-правового отдела.

На парламентских выборах Буроменская выдвигалась в Верховную Раду по списку политической партии "Голос" (№85). Также владеет свидетельством адвоката. В год его получения, в 2012-м, была зачислена в кадровый резерв для государственной службы. Несколько раз была кандидатом на должность судьи.

Муж кандидатки – профессор Михаил Буроменский, в течение 1984-2016 годов работал в харьковском Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого, а в последние годы является профессором кафедры международного права в Институте международных отношений КНУ им. Шевченко.

Широкой общественности профессор известный как аудитор Национального антикоррупционного бюро. На эту должность его избрал Кабинет министров в 2017 году, хотя он не обладал опытом расследований коррупционных преступлений, как того требовал меморандум с МВФ. Тогда Буроменский обошел ряд известных практикующих кандидатов: федерального прокурора США Марта Борщ, руководителя ОЛАФ Джованни Кесслера, заместителя генерального инспектора США Роберта Сторча.

Буроменский вместе с Владимиром Точеным и Александром Сердюком является основателем ОО "Институт прикладных гуманитарных исследований". Это общественная организация, трое представителей которой пытались попасть во второй состав Общественного совета добродетели при Высшей квалификационной комиссии судей. Ранее, в 2015 году, эта ОО разрабатывала тесты для конкурса в прокуратуру.

Буроменский вместе с Сердюком владеет ООО "М.А. Консалтинг", которое специализируется на деятельности в сфере права. Руководителем фирмы является Точеный.

Также Буроменский через ОО "Джойнт в северо-восточном регионе Украины" является владельцем существенного участия в ООО "Бейт Дан". Это юридическое лицо не декларирует ни сам Буроменский, ни его жена, кандидат на должность государственной уполномоченного АМКУ. "Бейт Дан" – это еврейский культурный центр в Харькове.

Через упомянутую ОО "Джойнт в северо-восточном регионе Украины" Буроменский контролирует ряд благотворительных организаций проеврейського направления.

Как сообщалось, ранее электронные декларации кандидата на должность государственной уполномоченного АМКУ подали сотрудница организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO) Ольга Нечитайло и юрист "Рэдклифф Партнерс" Наталья Ковалева.

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский уволил первого замглавы Антимонопольного комитета Марию Нижник, Ранее Зеленский также уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного. Также президент уволил Валерия Полюховича и Агию Загребельскую с должностей государственных уполномоченных АМКУ.

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