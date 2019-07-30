Dragon Capital выкупила столичный офис банка "Киевская Русь" за 60 миллионов. ФОТО

Как сообщает пресс-служба инвесткомпании, сделка будет закрыта в ближайшее время, передает БизнесЦензор.

Нежилое здание в Подольском районе столицы по ул. Хоревая, 11-А общей площадью 1 403 кв. м было приобретено в ходе аукциона по продаже активов ЧАО "Банк "Киевская Русь".

"За последний год мы приобрели на аукционах через системы электронных торгов ProZorro и СETAM ряд объектов на сумму более чем 500 млн грн и намерены участвовать в будущих аукционах, если увидим объекты, которые соответствуют нашей инвестиционной стратегии", – отметил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на открытые торги нежилое здание офиса ликвидируемого ПАО "Банк "Киевская Русь" в историческом центре Киева в нескольких шагах от станции метро "Контрактовая площадь" с начальной ценой 58,45 млн грн.

Напомним, 20 марта 2015 года в ПАО "Банк "Киевская Русь" была введена временная администрация. С 17 июля 2015 года начата процедура ликвидации банка.

по данным Фонда гарантирования, балансовая стоимость активов банка "на бумаге" составляла 5,63 млрд грн, рыночная стоимость, по данным независимых оценщиков, – 1,34 млрд грн. При этом сумма утвержденных акцептующих требований кредиторов составляет 5,38 млрд грн.

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