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30.07.19 15:58

Сервис доставки еды Menu Group купил украинский проект Eda.ua (обновлено)

Компания Menu Group объявила о покупке украинского сервиса Eda.ua, который ранее принадлежал литовской Foodout Group.

Сервис доставки еды Menu Group купил украинский проект Eda.ua (обновлено)

Об этом сообщил основатель Menu Group Ваган Керобян, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

"На сегодняшний день объем рынка доставки готовой еды в Украине составляет порядка 10-15 млрд грн, он растет стремительно – минимум на 20% в год. В ближайшие 2 года мы намерены вложить в развитие украинского проекта как минимум 100 млн грн. В Украине мы будем придерживаться гибридной модели бизнеса – самостоятельно доставлять заказы готовой еды в 10 городах Украины под нашим фирменным брендом menu.ua, а также работать как агрегатор в 29 городах", – рассказал бизнесмен.

По словам основателя Menu Group, новую службу доставки компания планирует запустить уже этой осенью.

Menu Group объединяет службы доставки еды в Армении, Грузии и Беларуси. К концу года компания планирует выйти на показатель GMV в размере $35 млн и достичь планового показателя выручки в $10 млн.

Компания ранее привлекла $6 млн, половину их которых в 2017 году вложили основатель российского Delivery Club Левон Оганесян и другие инвесторы.

"Начался процесс поэтапной интеграции бизнеса Eda.ua в единую экосистему Menu Group, который должен завершиться в ближайшие месяцы", - уточнил Оганесян российскому Коммерсанту.

Eda.ua вместе с аналогичными сервисами в Прибалтике и Беларуси входила в литовскую Foodout Group. В 2017 году СМИ сообщали о привлечении Foodout Group 1 млн евро от украинской Chernovetsky Investment Group. В конце 2018 года проекты Foodout Group закрыли в Эстонии и Литве.

По словам управляющего партнера Chernovetsky Investment Group Владимира Кривко, в сделке по приобретению украинского сервиса доставки есть "компонент свопа". Кроме наличных, произошел обмен акциями.

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