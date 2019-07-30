"Укрзализныця" начала убирать ковровые дорожки из пассажирских вагонов

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

"Эта инициатива широко поддержана и пассажирами, о чем свидетельствует проведенный опрос. Кроме того, благодаря таким мероприятиям будет облегчен процесс уборки вагонов", – отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что ранее "Укрзализныця" отказалась от использования ковров в вагонах, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Вместо ковров пол в этих вагонах покрыт антивандальным покрытием, которое легко удерживать чистым.

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