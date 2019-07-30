Нацбанк выставит на продажу 16-этажный бизнес-центр Климова в Одессе

Как сообщает пресс-служба НБУ, еще в начале года бизнес-центр был обременен долгосрочными договорами аренды, однако ПАО "Имэксбанк" и Национальный банк уже получили окончательное решение Верховного Суда о признании их недействительными, передает БизнесЦензор.

"Итак, новый владелец бизнес-центра сможет свободно распоряжаться приобретенным имуществом и устанавливать правоотношения с новыми арендаторами на рыночных условиях", – отмечается в сообщении.

По словам начальника Управления по работе с проблемными активами Национального банка Павла Поляруша, в покупку этого актива заинтересованы ряд известных инвестиционных компаний.

Бизнес-центр "Шевченковский" по указанному адресу в Одессе введен в эксплуатацию в 2004 году, он имеет 16 этажей, а его общая площадь составляет 12 101,4 кв. м. В здании бизнес-центра находятся как обычные офисные помещения, так и помещения VIP-класса, конференц-зал, ресторан, хранилище, а рядом расположены наземный паркинг и парк с ландшафтным дизайном.

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