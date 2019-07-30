Кабмин расширил перечень видов автогаза из России для введения пошлин, – Герус

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я вижу, вы не знали, что на прошлом Кабмине в постановление были включены все соответствующие коды", – сообщил Герус, отвечая на вопрос представителя "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна.

По оценке "А-95", в исходном постановлении Кабинета министров №624 от 17 июля о введении специальных пошлин на импорт российского дизтоплива и автогаза был указан только один код сжиженного газа УКТВЭД 2711 12 11 00, по которому импортируется около 1% от общего объема этого вида топлива, поставляемого из России в Украину.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 17 июля принял постановление №624, которым с 1 августа ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа и увеличится до 4% с 1 октября 2019 года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Напомним, решение о введении ограничений на импорт российских товаров, в том числе дизтоплива, принималось в ответ на действия со стороны Российской Федерации, которая за месяц до этого, 18 апреля, ввела санкции в отношении Украины.

Российские санкции, вступившие в силу с 1 июня, запрещают поставку сырой нефти, битума и еще ряда продуктов нефтепереработки и вводят новые правила поставок дизтоплива и сжиженного газа.

После 1 июня Министерство экономики РФ ежемесячно утверждает размер квот на вывоз автогаза и дизтоплива в Украину. На июнь размер квот был снижен на 30–50% от майского уровня, но на июль Минэкономики РФ удовлетворило в полном объеме заявки российских экспортеров.

Напомним, поставки дизтоплива из России в 2018 году обеспечили 40% украинского рынка – 2,6 млн тонн. В первом полугодии 2019 года поставки выросли на 23,2%, до 1,38 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, а доля в балансе рынка до 44%.

Основным каналом поставки дизтоплива на украинский рынок является нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс" (украинский участок нефтепродуктопровода Самара–Западное направление), который связывают с окружением Виктора Медведчука.

В 2017 года импорт по трубопроводу составил 1,83 млн тонн (30% баланса), в 2018 году – 2,42 млн тонн (37% баланса), за 6 месяцев 2019 года – 1,26 млн тонн (40%).

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