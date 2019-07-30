"Нафтогаз" назначил нового директора филиала по поставке газа населению

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

Рабинович будет совмещать эту должность с позицией заместителя директора НАК "Нафтогаз Украины" по интегрированному газовому бизнесу по вопросам розничного бизнеса, которую занимает с марта 2019 года.

Рабинович начал работу в группе "Нафтогаз" в марте 2019 года. До прихода в "Нафтогаз" он занимал должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса АО "Укрпошта", работал на руководящих позициях в "Новой поште", "ДТЭК Энерго", "Киевэнерго", "Нико Менеджмент".

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" –национальный поставщик природного газа для населения, среднего и малого бизнеса, входящий в группу "Нафтогаз".