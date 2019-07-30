ЕБРР выделит Полтаве кредит на новые троллейбусы

Об этом в Facebook сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, передает БизнесЦензор.

"Полтава получит до 40 новых энергоэффективных и экологичных троллейбусов с низким полом благодаря кредиту ЕБРР в сумме 10 млн евро", - сообщает Усов.

Проект станет первой инвестицией в рамках новой программы ЕБРР для финансирования общественного транспорта в Украине объемом 250 млн евро.

"Кредит позволит закупить подвижной состав с улучшенной доступностью, который будет почти на 25% более энергоэффективным, чем существующие троллейбусы, а также оборудование для технического обслуживания и диагностики. Часть кредита будет использована для модернизации тяговых подстанций. Проект также позволит сократить выбросы оксидов углерода и азота. Инвестиционную программу дополнит грантовое финансирование Программы поддержки муниципальных проектов ЕС на сумму почти 450 тысяч евро", - сообщает Усов.

Первая программа была одобрена ЕБРР в октябре 2015 года, в рамках которой были выделены 100 млн евро нескольким украинским городам. Первым таким проектом стал кредит для Одессы на 8 млн евро.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 млрд евро в рамках около 400 проектов.