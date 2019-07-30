Крупнейшие сети АЗС снизили цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в пределах 5-20 копеек за литр снизили цены ОККО и WOG. "Приват" опустил цены на 17-19 копеек – до 11,61–11,73 грн/л.

В сетях AMIC, "БРСМ-Нафта", "Надежда", SUN OIL и Mango газ подешевел на 6-19 копеек за литр.

Оптовые цены автогаза с начала месяца опустились на 20% – до 17 910 грн за тонну на условиях самовывоза с ГНС.

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Одной из причин резкого снижения оптовых цен эксперты указывают скопившийся на рынке профицит ресурса. За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тыс. тонн сжиженного газа, что на 18% превышает объем импорта за такой же период июля 2018 года.

Таким образом, поставки СУГ на рынок в июле могут достигнуть рекордных 180–185 тыс. тонн, что вместе с высокими переходящими остатками прошлых месяцев создает большой профицит ресурса на рынке.

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