Антимонопольный комитет рассмотрит дело о монополии Фирташа на рынке удобрений

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

"Расследованием АМКУ установлено, что участники группы, занимая монопольное положение на рынке в 2014-2017 годах, злоупотребляли им", – сообщает АМКУ.

По данным АМКУ, группа указанных предприятий проводила к перепродаже газа внутри группы, что могло привести к завышению цены удобрений в 2014-2015 годах.

"Остановка производства удобрений заводами ПАО "Азот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ЧАО "Ривнеазот" в марте 2017 года, хотя ООО "НФ Трейдинг Украина" получило предоплату за них. Также группой в течение 4 месяцев не совершено действий для восстановления производства и обеспечения удобрениями аграриев в период весенне-полевых работ", – сообщает АМКУ.

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений.

Активы азотной химии Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).

В 2017 году у "НФ Трейдинг Украина", торговой компании осуществляющей поставки продукции Ostchem, была задолженности в размере 1,8 млрд грн. По состоянию на июль 2019 года она сократилась до 400 млн грн.